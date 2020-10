Reconfinement : école, télétravail, attestation... tout ce qu'il faut savoir

De nombreux Français s'y attendaient, pourtant ça a été un coup de massue : lors de son allocution de ce mercredi 28 octobre 2020, Emmanuel Macron a annoncé un reconfinement de la population, qui prendra effet dès ce jeudi à minuit et ce, jusqu'au 1er décembre 2020. Malgré l'instauration d'un couvre-feu dans plusieurs régions, l'épidémie de coronavirus continue de se répandre à une vitesse inquiétante. Contrairement au confinement très strict du printemps, ce reconfinement sera plus souple pour cette deuxième vague.

Ecole, commerces... ce qui reste ouvert et ce qui ferme pendant le reconfinement

Et pour cause, les écoles resteront ouvertes. "Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront bien ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les facultés et établissements d'enseignement supérieur assureront à l'inverse des cours en ligne", a précisé le Président de la République.

Les commerces non-essentiels comme les cafés, bars, restaurants, magasins de vêtements et/ou de chaussures, les centres commerciaux, les instituts de beauté ou encore les coiffeurs vont devoir fermer. Les pharmacies, les bureaux de tabac, les magasins d'informatique, les commerces alimentaires (de la superette à l'hypermarché), les stations services, les blanchisseries et les banques restent quant à eux ouverts.

Quant au télétravail, le Chef de l'Etat a insisté pour sa "généralisation" "partout où c'est possible". Lorsque cela n'est pas possible, il a encouragé la poursuite du travail : "Les guichets des services publics resteront ouverts. Les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner".

Pour quels déplacements faudra-t-il une attestation ?

Comme en mars, les déplacements sont limités à 1km autour de son domicile. Une exception sera faite ce week-end pour les retours de vacances de la Toussaint. Pour les autres déplacements, le gouvernement va mettre en ligne une nouvelle attestation qu'il faudra avoir pour amener les enfants à l'école, pour se rendre au travail, pour se rendre à un rendez-vous médical, pour rendre assistance à un proche dépendant, pour faire des courses ou encore pour "prendre l'air", dans la limite d'un heure par jour. Le premier ministre, Jean Castex doit détailler les modalités précises de ce reconfinement ce jeudi 29 octobre à 18h30.