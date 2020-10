Couvre-feu : les réactions les plus drôles des Twittos aux annonces d'Emmanuel Macron

C'est une mesure à laquelle on s'attendait, mais qui a pourtant suscité de nombreuses réactions. Ce mercredi 14 octobre 2020, le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 6h à partir de samedi 00h00 en Ile de France et dans 8 métropoles : Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse, soit 20 millions de Français. Les bars, restaurants, théâtres, musées, cinémas, etc, devront donc fermer leurs portes à partir de 21h. Une mesure mise en place pour 4 semaines, voire plus : "nous irons devant le Parlement pour pouvoir la prolonger à six semaines, jusqu'au 1er décembre", a précisé le Chef de l'Etat.

Macron annonce un couvre-feu en Ile-de-France et dans 8 métropoles

Ceux qui ne respecteront pas ce couvre-feu risqueront une amende de 135 euros, pouvant aller jusqu'à 1500 euros en cas de récidive. La sanction pourra être portée à 3750 euros d'amende et six mois d'emprisonnement en cas de récidive à plus de trois reprises dans un délai de trente jours. Néanmoins, comme ce fut le cas durant le confinement, des dérogations seront possibles pour ceux qui travaillent la nuit et pour les urgences sanitaires (elles seront précisées ce jeudi à 14h en conférence de presse). En revanche, les déplacements entre régions sont toujours possibles, les écoles restent ouvertes, le télétravail n'est pas obligatoire et aucune restriction n'a été annoncée pour les transports en commun, d'où l'incompréhension de certains qui se sont lâchés sur les réseaux sociaux...

Les réactions les plus drôles des internautes

Sur Twitter, le hashtag #couvrefeu s'est rapidement placé en Trending Topic et a bien souvent donné lieu à des tweets très drôles. Nombreux s'imaginent déjà en train de courir pour choper le métro à temps ou pour rentrer chez soi avant 21h précises, alors que certains ont déjà réfléchi aux excuses qu'ils vont sortir aux policiers qui vont les contrôler. D'autres ont carrément déjà trouvé quelques astuces pour échapper au couvre-feu, comme modifier l'heure de leur téléphone ou se cacher derrière les poteaux... Voilà une sélection des réactions les plus drôles :