Confinement : l'attestation de déplacement disponible sur smartphone, comment ça marche ?

Depuis le 17 mars 2020, date de mise en place officielle du confinement en réaction à la propagation du covid-19 (coronavirus), les Français doivent absolument remplir une attestation de déplacement afin de justifier leurs sorties. Parmi les déplacements autorisés, ceux entre le domicile et le lieu de travail dès lors que le télétravail est impossible, les achats de première nécessité, les consultations auprès d'un professionnel de santé, les convocations judiciaires ou administratives, les déplacement visant à aider les personnes vulnérables ou enfin les sorties sportives ou les promenades, à condition qu'elles ne durent qu'une heure maximum et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile.

Une attestation de déplacement dérogatoire numérique disponible

Chaque Français devait donc imprimer ladite attestation, ou alors la recopier à la main. Une tare pour tous ceux ne bénéficiant pas d'imprimante... D'autant que celle-ci a changé une semaine plus tard après le durcissement des mesures de confinement annoncé par Edouard Philippe. Bonne nouvelle : depuis ce lundi 6 avril 2020, une attestation de déplacement dérogatoire est désormais disponible en format numérique, sur le site du ministère de l'Intérieur. Le but : apporter "plus de souplesse", selon Christophe Castaner.

Comment la télécharger ?

Comment ça marche ? ll suffit de la télécharger sur son smartphone depuis le site du Ministère de l'Intérieur, de remplir toutes les informations nécessaires. Aucune signature numérique ne vous sera demandée, seulement votre nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale, motif de sortie, date et heure. Un PDF sera alors automatiquement généré, ainsi qu'un QR Code. En cas de contrôle, il faudra alors présenter l'un des deux aux forces de l'ordre, sans oublier la carte d'identité.