Angélique (Koh Lanta 2020, les 4 terres) éliminée, elle réagit à la stratégie de Dorian et Loïc

La semaine prochaine, place à l'épreuve de l'orientation dans Koh Lanta 2020. Alexandra, Brice, Dorian, Loïc et Lola s'affronteront pour savoir qui finira sur les poteaux lors de la grande finale du jeu d'aventure de TF1 animé par Denis Brogniart. Mais avant cela, c'est donc un nouveau départ qui a eu lieu après ceux, la semaine dernière, de Fabrice et d'Ava.

Angélique éliminée suite à un choix déterminant

Pour ce nouveau numéro de Koh Lanta 2020 : les 4 terres, les six candidats encore en lice se sont affrontés pour l'épreuve du confort qui n'était autre que l'épreuve culte du tir à l'arc. Le gagnant pouvait remporter un courrier d'un proche et une nuit dans un hôtel cinq étoiles avec le candidat de son choix. Encore une fois avantagée par Lola, Angélique a remporté l'épreuve et a choisi de partager son prix avec sa grande copine. Un choix pas très intelligent puisque, sur le camp, lassés du duo et conscients qu'ils auraient moins de chance d'être choisis suite à l'épreuve des poteaux, les garçons ont monté une alliance pour éliminer Angélique. Cette dernière a donc quitté l'aventure.

"J'ai compris le choix de Loïc et Dorian"

Interrogée par nos confrères de Purepeople, Angélique a avoué qu'elle se doutait bien que choisir Lola pour partager cette récompense pourrait se retourner contre elle. "Je savais très très bien qu'il pouvait y avoir un retournement de situation. Je ne suis pas dupe." a-t-elle expliqué. Alors pourquoi ce choix ? Tout simplement pour remercier Lola qui l'a sauvé en lui donnant son collier d'immunité et a partagé un confort avec elle dans le jeu. "Je ne me voyais pas faire ce confort sans elle. C'était mon cadeau pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour moi durant cette aventure." confie-t-elle.

Angélique n'a donc aucun regret et n'est pas du tout fâchée contre les garçons. "J'ai compris le choix de Loïc et Dorian parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas gagner si on allait en finale et que l'une de nous remportait les poteaux. Donc à un moment il faut penser à soi. Je ne leur en ai pas voulu, c'est un jeu il faut rester fair-play." ajoute la candidate. Dans une interview pour Télé Loisirs, elle a même félicité ses "adversaires" pour cette stratégie. "Le coup de poker de Brice, Dorian et Loïc était vraiment très bien joué ! Chapeau aux garçons !" a-t-elle déclaré.