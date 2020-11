Fabrice (Koh Lanta 2020) éliminé et angoissé : "J'ai peur de décevoir les gens"

Ce n'est pas un, mais deux candidats de Koh Lanta, les 4 Terres qui ont été éliminés ce vendredi 13 novembre 2020. Ainsi, en plus de Ava - sacrifiée lors d'un conseil, c'est Fabrice qui a été contraint de quitter l'aventure à la suite d'un échec durant une épreuve d'immunité éliminatoire.

La peur de décevoir de Fabrice

Et sans surprise, ce moment n'a pas été simple à vivre pour lui. Pas forcément parce que l'aventurier se sentait prêt / légitime à aller au bout de l'émission, mais parce qu'il avait peur d'attrister ses proches. Auprès de Télé-Loisirs, il a notamment confié, "Je sais que tout ceux qui me suivent vont prendre une douche froide. C'était difficile car je savais que j'allais décevoir des gens."

Puis, le garagiste l'a précisé, il ne s'agit pas de simples paroles en l'air. Au contraire, sa participation au jeu allait bien au-delà d'une simple envie de gagner, "J'ai un fiston de 10 ans que j'ai eu sur le tard. Des fois, on me prend pour son grand-père. J'avais envie de lui prouver, à lui et à d'autres, que j'étais capable d'affronter cette épreuve". De fait, perdre aux portes de la final a eu sur lui la même sensation qu'un coup de massue sur la tête, "Je n'ai prévenu personne. Ça va être la surprise pour eux. Je redoute ce moment, j'angoisse... Je suis pas bien depuis 2,3 jours... J'ai peur de décevoir les gens qui m'ont soutenu." Pourtant, difficile de ne pas être impressionné par son parcours dans le jeu !

Lola en grande favorite

A noter que Fabrice s'est également confié sur la personne qu'il aimerait voir remporter cette édition 2020 de Koh Lanta. Et sans grande surprise là encore, sa favorite se prénomme... Lola. Après avoir rappelé, "J'ai tout de suite retrouvé mes valeurs en elle : la bonne humeur, le sens du partage et de l'accueil. (...) C'est une superbe personne. J'aurais pu tout donner pour Lola, j'étais persuadé qu'elle ne me décevrait jamais", l'ex-aventurier a déclaré, "Désormais, tous mes espoirs sont avec Lola, elle va reprendre le flambeau du Nord."

Pas de pression, mais un peu quand même.