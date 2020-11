Lola (Koh Lanta 2020) avoue que son père est jaloux d'un aventurier

Lola confie que son père est "un peu jaloux de Fabrice"

Alors qu'un nouvel épisode de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, les 4 terres) est diffusé ce vendredi 13 novembre 2020 sur TF1, Lola a avoué que son père était jaloux d'un des aventuriers. De qui ? Fabrice. En effet, celle qui avait été comparée à Inès a révélé au Parisien que son papa est "un peu jaloux de Fabrice", le garagiste de 54 ans avec qui elle a montré une belle complicité dans le jeu animé par Denis Brogniart.

Lola et Fabrice ont gagné l'épreuve de confort en binôme, dans l'épisode diffusé vendredi 6 novembre 2020 sur TF1. Si peu de monde aurait misé sur eux pour la victoire, ils ont su communiquer et conjuguer leurs forces pour remporter un magnifique brunch. Que ce soit pendant l'épreuve ou pendant le brunch, la candidate qui a démenti son couple avec Loïc et le doyen de l'émission ont montré qu'ils s'entendaient très bien. De quoi rendre un peu jaloux le père de Lola donc, qui voit en l'aventurier une autre figure paternelle.

L'aventurière de Koh Lanta 2020 a fait se rencontrer les deux hommes

Mais Lola a tenu à préciser que depuis la fin du tournage de l'émission, son père a rencontré Fabrice. "Il l'a rencontré, donc tout va bien !" a-t-elle affirmé, il n'y a plus aucune jalousie. L'aventurière de Koh Lanta 2020 enchaîne les victoires après avoir eu pas mal d'échecs dans l'équipe du nord. D'où lui vient son mental d'acier pour avoir réussi ce retournement de situation ? "Je suis la dernière de la fratrie et je voulais arriver au niveau de mes aînés" a-t-elle expliqué, "Mes parents travaillaient tout le temps et ça m'a donné la force d'aller au bout de moi-même".