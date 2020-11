Inès (La Villa des Coeurs Brisés 6) comparée à Lola (Koh Lanta 2020) : "On n'a rien à voir"

"Lola, elle me rappelle Inès de l'année dernière", "Lola, c'est Ines de la saison d'avant elle va se retrouver en finale personne aura compris comment", "A ce rythme là je vois bien Lola en finale comme Inès. Mon dieu je pleure", "Angélique, elle me rappelle trop Ines, elle va arriver en finale en faisant rien sur le camp", peut-on lire sur Twitter. Certains internautes vont même encore plus loin en balançant que Lola devrait elle aussi terminer dans La Villa des Coeurs Brisés, comme Inès, ou dans Les Anges.

"Je ne sais pas pourquoi ils nous mettent en comparaison"

Lola (Koh Lanta 2020, les 4 terres) et Inès sont donc souvent comparées sur les réseaux sociaux, ce que ne comprend pas toujours la candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6 et ancienne aventurière de Koh Lanta : "Je ne sais pas pourquoi on nous compare toutes les deux ! Parce que c'est une jeune fille ? Je la trouve très bien, mais je ne sais pas pourquoi ils nous mettent en comparaison. Je la trouve très pétillante, volontaire, très bonne aventurière !", explique Inès en interview avec Télé Loisirs.

L'infirmière, qui a annulé sa participation à La Bataille des couples 3, ajoute : "On s'est déjà parlé sur les réseaux, c'est quelqu'un de très gentil ! Mais en termes de caractère, je trouve qu'on n'a rien à voir ! Moi je suis beaucoup plus nerveuse je pense. Elle a une attitude vraiment différente de la mienne sur l'aventure." Les Twittos ne semblent pas d'accord... Lola (Koh Lanta 2020 ) n'a pas réagi aux comparaisons avec Inès.