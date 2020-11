Lola (Koh Lanta 2020) critiquée pour avoir partagé son confort avec Angélique, elle s'explique

Face à une Alix très sportive et très forte sur les épreuves, Lola se montre de plus en plus être une aventurière redoutable. Dans l'épisode de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, les 4 Terres) diffusé vendredi 30 octobre sur TF1, la Nordiste a remporté l'épreuve de confort mais aussi l'épreuve éliminatoire. Si sa deuxième victoire impressionne, la première est contestée. De nombreux téléspectateurs et internautes trouvent qu'elle ne l'a pas méritée, alors qu'elle n'avait qu'un seul sac de 3 kilos à porter.

Une victoire pas méritée pour Lola ?

A ceux qui l'accusent de ne pas avoir mérité sa victoire, elle répond : "L'épreuve mythique des sacs, une épreuve où la chance apporte la victoire, où la stratégie en privilégie certains. J'ai été privilégiée. Est ce que je dois m'en excuser ? Non. C'était le choix propre des aventuriers de me donner aucun sac. Est-ce qu'ils m'ont sous-estimée par mon petit gabarit ? Je pense. Est-ce que les apparences sont trompeuses ? Je pense aussi. A chaque étape, je me disais 'là c'est sûr, ils vont me donner des sacs'. Non, jamais. Stratégiquement, j'ai eu de la chance. Bien entendu, je ne mérite pas au sens propre ma victoire. Mais alors qui pourrait mériter pleinement une victoire lors de cette épreuve ? Avoir des sacs, c'est être condamné. Je ne l'ai pas été et je remercie les aventuriers pour ça."

Elle répond aux critiques sur sa relation avec Angélique

Alors qu'elle aurait pu partager son confort avec Alix, qui était arrivée deuxième, ou avec Dorian, qui rêvait de vivre une telle expérience, elle a préféré le partager avec sa grande copine depuis le début de l'aventure, Angélique. Un choix qu'elle assume totalement, même s'il les a mises en danger. "Promesse faite, mon choix pour Angélique était légitime et honnête de ma part. 'À choisir pour les vacances, vous partez avec votre pote sûr ou avec une connaissance ?' Un choix d'affinités plus que de mérite, un choix de coeur loin des stratégies, c'est certain ! J'étais pleinement consciente des dangers, Angélique aussi. Koh Lanta est une aventure humaine que je ne voulais pas réduire à seulement de la stratégie. Je ne regretterai jamais ce choix et le reproduirais mille fois si c'était à refaire."

Pourquoi avoir voté contre Jody et non Alix ?

Elle explique que son but était de sauver la team Nord avant tout, d'où le fait qu'elle ait donné l'un de ses deux colliers à Angélique et qu'elle ait voté contre Jody, qui a alors été éliminée. Mais pourquoi ne pas avoir voté contre Alix ? "J'étais prête à voter contre Alix pour sauver Fab, prête à éliminer une forte de tête pour consolider de nouvelles alliances. Une option envisagée, entièrement stratégique mais loin de mes envies. J'appréciais Alix et j'aimais me battre face à elle 'Plus le combat est dur, plus la victoire est belle'. Je n'ai finalement pas voté Alix, pour le mérite, l'affinité et l'alliance !" Ce n'est pas la première fois que la Ch'ti doit répondre aux critiques...