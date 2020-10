Lola (Koh Lanta 2020) inactive sur le camp avec Angélique ? Elle répond aux critiques

Comme pour chaque émission, certains candidats ayant participé à Koh Lanta ne sont pas totalement satisfaits du montage réalisé. C'est par exemple le cas de Charlotte Caron, qui a reproché à Adventure Line d'avoir trop mis en avant Claude Dartois dans Koh Lanta, l'île des héros. Cette année encore dans Koh Lanta 2020, les 4 terres, la prod a été accusée de favoriser certains candidats, au détriment d'autres comme Ava, Angélique ou Joaquina, dont les portraits n'ont pas encore été diffusés. Loin d'être en colère, les principales intéressées ont préféré s'amuser de la situation. Quant à Lola, elle semble être plutôt satisfaite des images qu'elle voit.

Lola et Angélique inactives dans Koh Lanta, les 4 terres ?

A un internaute qui lui demande son avis sur le montage, elle répond : "Je pense que le montage peut influencer car il ne montre pas tout. Mais nos paroles nous appartient, nos réactions aussi. Vous n'avez juste pas toutes les images qui expliquent certains comportements. Selon moi, personne ne mérite d'être détesté. C'est à vous d'être intelligent et de prendre un peu de recul". L'occasion pour la Nordiste de revenir sur les critiques reçues suite à la dernière émission. Accusée avec Angélique de ne pas être actives sur le camp, passant leur temps à se coiffer ou à s'épiler, elle se défend : "J'étais active. Quand on fait "la petite session épilation", on voit bien à l'image que les autres sont tous en train de dormir. On va pas s'excuser d'occuper notre temps au lieu de faire une sieste". Elle a profité de cette séance de questions-réponses pour répondre également aux rumeurs de couple avec Loïc ou Adrien...