Claude (Koh Lanta, l'île des héros) mis en avant par le montage ? Une ancienne candidate balance

Claude Dartois était LE héros de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) : s'il n'a pas gagné la finale face à Naoil, l'aventurier qui compte 3 participations, 3 finales et 17 victoires à son actif, a gagné le coeur des téléspectateurs. Et si le montage de l'émission y était pour quelque chose ? C'est ce que dénonce Charlotte Caron, candidate lors de la même saison. Présente lundi soir dans l'émission Le Talk de Non Stop People, elle a révélé qu'Adventure Line Productions lui avait retiré sa prime de confidentialité (à hauteur de 700 euros brut selon TVMag) pour avoir "expliqué sur les réseaux sociaux ce qui n'avait pas été montré dans le quatrième épisode me concernant".

Charlotte balance sur le montage de Koh Lanta, l'île des héros

Elle dévoilait notamment qu'elle avait eu "deux altercations avec Claude", lesquelles n'avaient pas été gardées au montage. "Lors de ces altercations, j'avais dit à Claude que c'était terminé, on ne lui laissait plus le 'lead' sur les épreuves comme sur les deux dernières car, conséquences, deux défaites. Nous avions dit à Pholien de reprendre le 'lead' sur les radeaux et nous avions gagné. J'avais dit à Claude que nous gagnions avant l'arrivée de Teheiura et qu'il ne faut pas avoir cet état d'esprit négatif." Elle avait également révélé que Claude avait "abandonné" pendant l'épreuve de confort perdue par son équipe.

"Les producteurs ne voulaient pas que l'image de Claude soit touchée"

Des séquences non dévoilées par la prod, intentionnellement selon elle : "Cela n'a évidemment pas plu aux producteurs car ils ne voulaient pas que l'image de Claude soit touchée". Elle n'est pas la seule à remettre en cause le statut de "héros" de celui qui va participer à la prochaine saison de Danse avec les Stars : dans une interview accordée à Ciné Télé Revue, Pholien déclarait que Claude était "sur une autre planète maintenant".