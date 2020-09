Danse avec les stars 11 : Claude (Koh Lanta) au casting ?

Claude de Koh Lanta sur le parquet de Danse avec les stars 11 ?

Après avoir fait ses preuves dans Koh Lanta, même s'il n'a jamais gagné (on se souvient encore de sa défaite dans Koh Lanta, l'île des héros face à Naoil et Inès), plusieurs fois, Claude a-t-il pour projet de nous dévoiler ses talents de danseurs dans Danse avec les stars 11 ? Ça se pourrait bien.

Eh oui, d'après les infos de Télé Loisirs, l'aventurier aurait accepté de relever ce nouveau défi puisqu'il aurait signé pour intégrer le casting de l'émission de TF1. Rien n'a été confirmé pour le moment, d'autant plus que le pote de Teheiura n'a pas réagi à la rumeur. Il se murmure aussi que Vaimalama Chaves (Miss France 2019) et Jazz (JLC Family) seraient elles aussi de la partie : "Le casting des stars est déjà bien avancé voire même quasi bouclé... Evidemment aucun nom ne fuite, même pour nous les danseurs", a confié Anthony Colette.

L'émission de retour en février ou mars 2021 ?

En plus des candidats officiels, les téléspectateurs sont impatients de connaître la date de diffusion de Danse avec les stars 11. D'après Anthony Colette, l'émission pourrait "revenir entre février et mars 2021 sur TF1", a-t-il expliqué à Télé Loisirs avant de préciser qu'il n'espère pas voir le port du masque rendu obligatoire sur le plateau : "Très honnêtement, je ne me vois pas danser avec un masque car c'est dénaturer complètement tout le principe de la danse. Ça m'embêterait vraiment qu'on nous l'impose mais je le ferai car je suis correct."