Danse avec les stars 11 : Jazz au casting ?!

Une candidate de télé-réalité dans Danse avec les stars 11 ?

Danseurs, acteurs, animateurs, sportifs, humoristes... Danse avec les stars laisse sa chance à tout le monde. L'émission de TF1 compte aussi des influenceurs dans son casting : il y a eu par exemple Caroline Receveur (saison 7), EnjoyPhoenix (saison 6) et Hugo Philip (saison 10).

Une influenceuse bien connue dans la télé-réalité devrait s'ajouter à la liste. Si on vous dit Qui veut épouser mon fils ?, Les Anges 8, La Villa des Coeurs Brisés 2 et la JLC Family, vous vous doutez sûrement qu'on parle de... Jazz ! Eh oui, si l'on en croit les infos de Télé Loisirs, la maman de Chelsea et Cayden participerait à Danse avec les stars 11 : elle aurait même "déjà signé son contrat et bloqué plusieurs semaines dans son agenda". Jazz et la chaîne n'ont pas encore réagi à cette rumeur.

Shy'm de retour ?

Alors, l'ex-candidate des Anges 8 sera-t-elle au casting de la nouvelle saison de Danse avec les stars ? Affaire à suivre. Une autre question reste en suspens : Shy'm sera-t-elle de retour comme juge maintenant qu'elle est actrice dans Profilage ? PRBK a eu l'occasion de lui poser la question : "Je ne sais pas, ça sera difficile pour moi de dire non si on me re-propose Danse avec les stars. J'ai réussi à le faire l'année dernière, je pourrai ré-embarquer cette année", nous a-t-elle répondu.