Shy'm dans Profilage : "Je ne mets pas ma carrière de chanteuse entre parenthèses" (Interview)

Purebreak : Tu as dit ne pas vouloir retourner en studio et repartir en tournée pour le moment, ça veut dire que tu mets ta carrière de chanteuse entre parenthèses ?

Shy'm (Tamara Marthe) : Non, ce n'est pas la mettre entre parenthèse, au contraire. Je priorise juste. Ça fait un an que j'ai la tête dans Profilage. En parallèle, j'ai fait la promo de mon album, j'étais sur scène, sur Danse avec les stars. Ça a été compliqué de gérer tout ça, mais si cette année-là, je peux gérer mon planning autrement, je préfère faire passer Profilage et la comédie en premier. Et puis, la musique fait partie de ma vie. S'il y a une envie urgente, je retournerais en studio. Ça sera dans pas longtemps de toute façon.

Tu ne prépares pas de nouvel album, donc ?

Il n'est pas l'ordre du jour. Je n'ai pas de date, ni de deadline, mais ce projet n'est pas mis entre parenthèses.

Et tu envisages de reprendre ta place de jurée dans Danse avec les stars ?

Je ne sais pas, ça sera difficile pour moi de dire non si on me re-propose Danse avec les stars. J'ai réussi à le faire l'année dernière, je pourrai ré-embarquer cette année.

Tu te vois allier la musique et la comédie ?

Si j'ai la chance de pouvoir faire de la musique et de la comédie, oui. Je n'ai pas encore de famille et d'enfant, j'ai tout le temps dont j'ai besoin pour mener cette carrière de front.

Tu as déjà d'autres projets dans la comédie ?

J'ai reçu un scénario il y a deux-trois semaines. Je l'ai décliné parce que je ne me sentais pas de jouer ça en ce moment. Ça commence et c'est hyper excitant et en même temps, c'est stressant parce qu'on se rend compte qu'il faut faire les bons choix comme dans la musique, comme dans tout finalement. Il faut garder la tête froide et savoir ce qu'on veut faire, arriver à prendre les bonnes décisions.

