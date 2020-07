Danse avec les Stars 11 : Vaimalama Chaves (Miss France 2019) au casting ?

Vaimalama Chaves (Miss France 2019) au casting de DALS 11 ?

Après M. Pokora, Shy'm, Emmanuel Moire, Alizée, Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret, Agustin Galiana, Clément Rémiens et Sami El Gueddari l'année dernière, qui remportera la prochaine saison de Danse avec les Stars ? Et si c'était notre chère Miss France 2019 Vaimalama Chaves ? Selon nos confrères du Parisien, l'ex Miss Tahiti serait au casting de la saison 11. L'occasion pour celle qui vient de sortir un album de montrer de quoi elle est capable sur le parquet de danse.

Elle pourrait faire face à Jazz Correira, de la JLC Family. Selon Télé Loisirs, la candidate de télé-réalité (Qui veut épouser mon fils ?, Les Anges 8, La Villa des Coeurs Brisés 2) et influenceuse participerait à cette saison. La maman de Chelsea et Cayden aurait "déjà signé son contrat et bloqué plusieurs semaines dans son agenda".

Une saison 11 encore incertaine

En raison de la crise sanitaire du coronavirus, TF1 a décidé de décaler cette nouvelle saison, qui devrait être diffusée en mars 2021 et sera animée par Camille Combal et Karine Ferri. A condition qu'une deuxième vague ne vienne pas interrompre le tournage à l'automne... D'autant que, si celui-ci est décalé, certains candidats pourraient ne plus être disponibles, modifiant le casting à la dernière minute... Quant au jury, actuellement composé de Jean-Marc Généreux, Chris Marques, Patrick Dupond et Shy'm, il pourrait bien évoluer et être complété par de nouveaux noms...