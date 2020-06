Danse avec les stars 11 : casting, nouveautés et changement de jury ? Premières révélations

On l'a récemment appris, la saison 11 de Danse avec les stars ne devrait pas être diffusée en 2020 sur TF1. Suite à l'épidémie de Covid-19 et aux nouvelles règles sanitaires exigées par le gouvernement pour lutter contre ce virus, il apparaît en effet difficile d'imaginer la préparation d'une émission où le contact est permanent et où la présence du public est nécessaire afin d'ambiancer les candidats durant leurs performances.

La saison 11 des changements

Cependant, rassurez-vous, l'absence de l'émission ne devrait être que temporaire. Interrogé à ce sujet par Le Parisien, la production a déclaré, "Nous espérons être là au printemps 2021. S'il n'y a pas de nouvelle vague du virus à l'automne, on pourra faire venir des spectateurs". Un soulagement pour tout le monde, sauf pour l'équipe chargée du casting. La raison ? Avec ce report de quelques mois, "certaines [des stars] qui étaient libres en septembre ne le seront plus en mars..." a rappelé un membre du programme. Tant pis pour Jazz ? La lose.

Et ce changement de casting pourrait par ailleurs ne pas être le seul apporté à l'émission à travers ce report. Consciente d'une formule qui s'essouffle, la production pourrait en effet profiter de ce délai supplémentaire pour mettre en place de nouvelles choses à l'écran. Au programme ? D'après une source du Parisien, "Il y aura encore plus d'effets spéciaux et le rôle de Karine Ferri va évoluer. La Red Room va disparaître". Surtout, point très important, c'est le jury qui pourrait également évoluer. Actuellement composé de Jean-Marc Généreux, Chris Marques, Patrick Dupond et Shy'm, de nouveaux noms pourraient prochainement s'inviter autour de la table. Reste à savoir ce que cela signifierait pour les membres actuels.