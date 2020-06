Danse avec les stars : pas de nouvelle saison avant 2021 ?

Tournages suspendus, programmes raccourcis ou déprogrammés... De nombreuses séries et émissions de télévision ont été impactées par la crise sanitaire du coronavirus. C'est le cas pour le tournage de la saison 15 de l'Amour est dans le pré qui a pris du retard. TF1 a décidé de raccourcir certains épisodes de Koh Lanta afin de gagner du temps sur la diffusion et pouvoir tourner une finale en direct. Quant à The Voice, les épisodes ont eux aussi été raccourcis, ce qui n'a pas empêché la déprogrammation et le report des deux derniers primes en direct.

La saison 11 de Danse avec les Stars décalée à 2021 ?

Mais si les tournages ont repris dans le respect des conditions sanitaires, cela semble encore compliqué de commencer de nouveaux tournages, surtout lorsque celui-ci nécessite le rapprochement de plusieurs personnes. C'est le cas pour Danse avec les Stars par exemple. Alors que la saison 11 était prévue pour la rentrée, elle aurait été décalée à l'année prochaine, à en croire le journaliste Clément Garin, chroniqueur de TPMP : "Info : pas de #DALS à la rentrée. Le lancement de la saison 11 est reporté à 2021", a-t-il informé sur Twitter. Toujours selon lui, les fans n'auront pas à attendre l'automne puisqu'elle serait diffusée en début d'année. De son côté, la production ne s'est pas encore exprimée sur le sujet.