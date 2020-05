L'amour est dans le pré 2020 : la saison 15 compromise ? Karine Le Marchand répond

A cause de la crise sanitaire du coronavirus (covid-19) et des mesures de confinement mises en place depuis le 17 mars dernier, de nombreuses émissions de télé ont été impactées et ont dû s'adapter. Ainsi, Tf1 a décidé de raccourcir certains épisodes de Koh Lanta afin de gagner du temps sur la diffusion et espérer une finale en direct. Les deux derniers primes en direct de The Voice ont dû être déprogrammés et reportés. Qu'en est-il pour L'amour est dans le pré ?

La saison 15 de l'Amour est dans le pré compromise ?

Alors que M6 diffusait les portraits des agriculteurs de la saison 15 en février dernier et que les tournages de l'ouverture des courriers et des speed datings devaient commencer au mois de mai, comment cela va-t-il se passer ? La saison est-elle compromise ? Alors que les fans s'inquiètent pour la suite de cette saison, Karine Le Marchand a tenu à les rassurer dans un live Instagram : "On ne sait pas (ndlr : comment va se passer la saison) mais ça va aller pour septembre... On bossera tout l'été !".

Ouverture des courriers, speed dating... à quand le tournage ?

D'ailleurs, M6 continue de demander aux téléspectateurs d'écrire aux agriculteurs qu'ils souhaitent rencontrer. La production a en effet confié récemment au Parisien s'adapter pour gérer les courriers des prétendant(e)s malgré le confinement et le ralentissement des activités de La Poste et demande aux prétendant(e)s de privilégier les mails. Reste à savoir quand le tournage sera prêt à débuter...