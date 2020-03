Mathieu (L'amour est dans le pré 2020), Laura, Eric... les moments forts des portraits

Ca y est, les 13 agriculteurs candidats à la saison 15 de L'amour est dans le pré ont été présentés. Après les portraits touchants de Florian, Cathy, Philippe, Laurent, Paul-Henri, David ou encore Eric la semaine dernière, les téléspectateurs ont découvert ce lundi 16 mars 2020 ceux d'Eric (dit "le chevrier"), Jean-Claude, Jérôme, Laura, Lionel ou encore Matthieu. Ce dernier a d'ailleurs ému les internautes en évoquant son burn out, la réaction de son père lors de son coming out, la mort de son meilleur ami ou encore la maladie de Casadil dont il est atteint depuis un an et demi et qui l'a forcé à interrompre ses démarches de GPA.

Laura victime d'abus sexuels

Autre témoignage touchant : celui de Laura, qui a confié à Karine Le Marchand avoir été victime d'abus sexuels. "Il y a eu des événements qui se sont passés, qui m'ont totalement fait perdre confiance en moi", raconte-t-elle, avant que l'animatrice ne l'aide : "On peut parler d'abus sexuels (...) On ne doit plus, quand on est victime, avoir honte de ce qu'on a subi. Tu n'as rien fait. Ce sont des ordures ou des malades". Des confidences qui ont ému les internautes, qui ont apporté leur soutien à l'éleveuse de vaches laitières dans les Pays de la Loire.