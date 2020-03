Florian (L'amour est dans le pré 2020), Cathy, Philippe : les internautes émus par les portraits

Le coup d'envoi de la saison 15 de l'Amour est dans le pré est lancé ! Ce lundi 9 mars 2020, M6 a diffusé les portraits de 7 agriculteurs (sur les 13 de cette saison) à la recherche d'amour. Parmi eux, Florian, qui a ému les téléspectateurs. Âgé de 37 ans, il est devenu paraplégique après qu'un arbre lui est tombé dessus il y a 10 ans. Transporté à l'hôpital, on lui a annoncé que "les vertèbres D12 et L1 étaient pétées et la moelle osseuse sectionnée" et vissé "des broches et une plaque dans le dos".

Florian touchent les internautes

Mais loin de se plaindre, celui qui est aujourd'hui en fauteuil roulant relativise et a décidé de profiter de la vie. Alors que les médecins lui conseillaient de changer de métier, il a refusé, préférant adapter son métier à son handicap. L'éleveur de vaches allaitantes en Nouvelle-Aquitaine a su toucher Karine Le Marchand, mais aussi les téléspectateurs, qui l'ont d'ores et déjà désigné chouchou de la saison, au même titre que Laurent l'année dernière. Certains ont déjà mis en garde celles qui veulent lui écrire...