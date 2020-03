Florian (L'amour est dans le pré 2020) paraplégique, il se confie sur son accident

L'amour est dans le pré est de retour ! C'est ce lundi 9 mars 2020 que la saison 15 est lancée avec la diffusion des premiers portraits sur M6. Parmi les 13 agriculteurs que les téléspectateurs vont découvrir ce soir, celui de Florian, 37 ans. Éleveur de vaches allaitantes en Nouvelle-Aquitaine, il est devenu paraplégique en 2010 après qu'un arbre lui soit tombé dessus. Après un premier accident en 2004 "déjà à cause de la chute d'un arbre", qui lui a valu trois vertèbres fracturées, il a été victime d'une nouvelle chute en 2010. "Quand j'ai compris que le tronc allait me tomber dessus, j'ai couru. C'était trop tard", a-t-il confié au Parisien, expliquant s'être retrouvé avec "une jambe derrière la tête".

Florian raconte comment il est devenu paraplégique

Transporté à l'hôpital de Limoges en hélicoptère, on lui visse immédiatement "des broches et une plaque dans le dos". "On m'a annoncé que les vertèbres D12 et L1 étaient pétées et la moelle osseuse sectionnée". Aujourd'hui paraplégique et en fauteuil roulant, il relativise : "Ça aurait pu être pire. À 20 cm près, j'étais mort. On relativise beaucoup de choses, après ça...". Un accident qui aura eu des conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle, puisqu'il a dû faire deux ans de rééducation dans le centre spécialisé Kerpape en Bretagne. De plus, les médecins lui conseillaient de changer de métier, ce qu'il a refusé.

"À 20 cm près, j'étais mort"

Côté coeur, sa relation n'aura pas survécu à cet accident : "Ma copine, une voisine, m'a accompagné au début de ma convalescence, sauf que ce n'était plus une vie à deux." Célibataire depuis 2011, il "aimerait aujourd'hui beaucoup refaire sa vie et se sent prêt à retomber amoureux" malgré un manque de confiance en lui. C'est tout ce qu'on lui souhaite grâce à l'Amour est dans le pré.