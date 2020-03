Matthieu (L'amour est dans le pré 2020) malade, il a dû abandonner son projet de GPA

Après avoir découvert les portraits touchants de Florian, Cathy, Philippe, Laurent, Paul-Henri, David ou encore Eric la semaine dernière, les téléspectateurs de L'amour est dans le pré ont rendez-vous ce soir sur M6 avec Eric (dit "le chevrier"), Jean-Claude, Jérôme, Laura, Lionel ou encore Matthieu, candidat homosexuel de 44 ans. C'est l'histoire de Thomas (saison 13) qui l'a définitivement convaincu de s'inscrire à l'émission.

Matthieu se confie sur la maladie Cadasil dont il est atteint

Célibataire depuis un an et demi, cet éleveur de taureaux de Camargue en Occitanie "recherche une relation fusionnelle avec un homme viril et au caractère bien trempé". Dans une interview accordée à 20 minutes, il s'est confié sur ses nombreux métiers avant de devenir agriculteur, sur son coming out, mais aussi sur sa maladie. Et pour cause, on lui a diagnostiqué il y a un an et demi la maladie de Cadasil, anomalie génétique responsable d'un dysfonctionnement du système sanguin au niveau du cerveau et qui provoque d'importantes migraines et des risques de crises d'épilepsie et d'AVC.

Une anomalie qui l'a empêché de fonder une famille

"L'espérance de vie de ma maladie, c'est 62 ans, j'en ai 44, donc tu fais vite le calcul", confie-t-il, avouant avoir eu du mal à l'accepter. "Le premier, je me suis effondré. Je me suis enfermé chez moi. Le deuxième, j'étais en colère. J'en ai voulu à la Terre entière". Une maladie à cause de laquelle il a dû abandonner les démarches de GPA qu'il avait entrepris. Après s'être "éloigné des personnes qui le tiraient vers le bas" et bien décidé à profiter de la vie, il compte bien vivre l'aventure l'Amour est dans le pré à fond. On espère qu'elle lui permettra de rencontrer l'amour.