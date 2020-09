Danse avec les stars 11 de retour en 2021 ? Anthony Colette répond

La crise sanitaire du coronavirus a changé pas mal de choses dans le monde de la télévision. Elle a notamment provoqué le report de Danse avec les stars 11, qui devait être diffusée à la rentrée 2020, le lancement est donc prévu pour 2021, comme l'a confirmé la production au Parisien : "Nous espérons être là au printemps 2021. S'il n'y a pas de nouvelle vague du virus à l'automne, on pourra faire venir des spectateurs." Qu'en est-il aujourd'hui ? Pour le moment, la nouvelle saison de l'émission de TF1 est toujours prévue pour l'année prochaine.

Le lancement de Danse avec les stars 11 pour février ou mars 2021 ?

D'ailleurs, Danse avec les stars 11, qui se fera sans Jean-Marc Généreux, pourrait "revenir entre février et mars 2021 sur TF1" d'après Anthony Colette : "le casting des stars est déjà bien avancé voire même quasi bouclé... Evidemment aucun nom ne fuite, même pour nous les danseurs (...) Avant le début du confinement, j'avais pu auditionner quelques personnalités mais les castings ont été stoppés en raison de la crise sanitaire et la production n'a pas fait appel à moi pour la suite des castings. Il y a donc dû avoir une autre manière de choisir les stars pour la prochaine édition", confie le danseur pro à Télé Loisirs.

Le masque obligatoire ?

Par contre, le masque sera-t-il obligatoire pour les danseurs et les candidats dans Danse avec les stars 11, comme il l'est dans les rues de Paris et en banlieue ? "Très honnêtement, je ne me vois pas danser avec un masque car c'est dénaturer complètement tout le principe de la danse. Ca m'embêterait vraiment qu'on nous l'impose mais je le ferai car je suis correct", avoue Anthony Colette.