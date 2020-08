Danse avec les stars : Jean-Marc Généreux quitte TF1 pour sa propre émission chez la concurrence

Les effets secondaires de l'épidémie de Covid-19 qui frappe le monde entier sont plus importants qu'on aurait pu l'imaginer il y a encore quelques mois. Tandis que la sortie de nombreux films au cinéma sont désormais repoussés à 2021 et que les tournages des séries sont mis en pause jusqu'à nouvel ordre aux USA, la France pourrait de son côté être privée de nouvelle compétition de Danse avec les stars pendant un long moment.

Jean-Marc Généreux ne danse plus

Et pour cause, difficile de respecter les gestes barrières lorsque l'on danse en duo sur un parquet et que l'on côtoie les autres binômes régulièrement. Surtout, cette pandémie pourrait forcer la production à enregistrer les nouvelles émissions sans public, ce qui enlèverait logiquement beaucoup de charme aux performances et pourrait jouer sur la motivation des candidats.

Aussi, face à cette incertitude concernant l'avenir de DALS, Jean-Marc Généreux - juré historique du programme de TF1, a pris la décision de faire ses valises. "Je ne sais pas quand pourra revenir Danse avec les stars, un spectacle avec beaucoup de proximité. Et personne ne sait, même pour 2021" a-t-il notamment révélé dans une interview accordée au Parisien, avant d'ajouter avec émotion ensuite, "Le report de la onzième saison a énormément pesé dans mon choix. Émotionnellement, c'est difficile de quitter tout ça. Mais c'est un nouveau départ".

Un nouveau show sur France 2

Et ce nouveau départ s'effectuera... sur France 2. Alexandra Redde-Amiel (directrice des divertissements de France Télévisions) a confirmé la nouvelle au journal, Jean-Marc Généreux a été recruté afin de porter le concept de Spectaculaire, une nouvelle émission qui pourrait faire le bonheur des fans du Plus grand cabaret du monde, récemment annulée par la chaîne, "On cherchait un expert plutôt qu'un animateur pour incarner ce grand show. Jean-Marc est un passionné, un artiste international qui parle au monde du spectacle. On parie vraiment sur lui".

Un projet très intrigant sur le papier qui fait déjà le bonheur de Jean-Marc Généreux. L'ex-juré de Danse avec les stars l'a promis, il fera tout pour convaincre le public de le suivre dans cette folle aventure, "France 2 veut mon expertise, mon regard sur les artistes du spectacle vivant. Ils veulent mes couleurs, mes passions, mes saveurs, mon énergie. Et aussi mon petit côté showman à la Hugh Jackman. Là, c'est comme si on m'avait donné les clés d'un nouveau théâtre. Je vais me gaver". Alors, vous achetez ce projet ?