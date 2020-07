Stranger Things saison 4 : le tournage encore repoussé, la date de sortie aussi

Il y a quelques mois, on découvrait avec excitation un premier teaser de la saison 4 de Stranger Things qui nous promettait le retour d'un personnage emblématique ET de nouveaux décors. Vous en voulez d'autres ? Ça risque d'être malheureusement très compliqué, la faute - vous l'avez deviné, à l'épidémie de Covid-19.

La Géorgie face au virus

Alors que le virus est apparu quelques jours seulement après le début du tournage des nouveaux épisodes, ce qui a logiquement obligé la production à s'interrompre, le Hollywood Reporter révèle aujourd'hui que l'équipe n'est pas près de retrouver les plateaux. Le 1er juillet dernier, l'Etat de Géorgie - épicentre de très nombreux tournages aux USA, dont celui de Stranger Things - a en effet dénombré 3 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24h.

Autrement dit, le virus y est encore très actif et il n'est donc pas possible d'imaginer un retour à la normale sans prendre son temps et des protections. Et c'est justement ce qui est progressivement en train de se mettre en place. Là où le gouverneur a déjà donné le feu vert à la reprise des projets ciné/séries (c'est ce qui fait vivre l'Etat avec près de 2 milliards de dollars qui devraient être injectés dans l'économie d'ici 18 mois), de nombreuses productions et des studios locaux réfléchissent actuellement aux meilleures solutions et protocoles à suivre afin d'assurer la sécurité de tous et ne risquer aucune nouvelle pause forcée.

Stranger Things va prendre son temps

Aussi, le Hollywood Reporter le dévoile, "Des sources nous ont dit que le casting de Stranger Things avait été prévenu que la production de la saison 4 tenterait de reprendre d'ici le 17 septembre 2020". Oui, c'est encore extrêmement loin et ce n'est pas une très bonne nouvelle.

Premièrement, le temps ne sera pas le même à cette période de l'année [printemps/été vs automne/hiver], ce qui pourrait obliger les scénaristes à retravailler les épisodes (et retourner quelques séquences ?). Deuxièmement, avec un report du tournage de 6 mois, il apparaît évident que la mise en ligne sur Netflix sera à son tour décalée de 6 mois. Par conséquent, préparez-vous déjà psychologiquement, les nouveaux épisodes de Stranger Things pourraient ne pas être diffusés avant la fin du printemps, début de l'été 2021. Vivement l'apparition d'un vaccin !