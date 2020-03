Stranger Things saison 4 : informations rassurantes sur la série malgré l'arrêt du tournage

Aucun acteur touché par le virus

Comme de nombreuses séries aux USA (Grey's Anatomy, NCIS...) ou même en France (Plus belle la vie, Un si grand soleil...), le tournage de la saison 4 de Stranger Things - qui venait tout juste d'être lancé, a été interrompu à la suite de l'épidémie de coronavirus dans le monde.

Toutefois, à l'inverse de ce qui s'est passé sur les plateaux de The Witcher avec la contamination de l'un des acteurs, aucune personne de l'équipe ne serait touchée par le virus à l'heure actuelle. Dans un entretien accordé à Variety, Shawn Levy (producteur/réalisateur) a tenu à se montrer rassurant : "On a mis le tournage en pause par simple mesure de précaution. Personne n'est malade au sein de l'équipe, personne n'a manifesté le moindre symptôme. Néanmoins, cela nous semblait être la meilleure chose à faire".

Une équipe de tournage chouchoutée

Surtout, Shawn Levy l'a précisé, cet arrêt brutal du tournage ne devrait pas avoir de mauvaises conséquences sur la suite de la série. Après avoir confié , "Quand vous tournez quelque chose, vous créez cette micro-société, cette communauté", le réalisateur a rappelé que cet imprévu n'allait pas obliger la production à se séparer de membres importants de l'équipe afin de faire des économies.

Au contraire, face à l'inquiétude de certaines personnes sur les plateaux, Netflix se serait montrée très solidaire en acceptant de payer toute l'équipe pendant les deux semaines de pause à venir, chose "qui n'est pas toujours la pratique, ni la norme dans cette industrie". Levy l'a confié, "je suis heureux que Netflix fasse les choses dans le bon sens en faisant passer la santé et le bien être de tous ceux qui font la série avant le reste".

Et ce qui pourrait n'être qu'un détail pour vous est au contraire une bonne chose pour la série. En ne touchant pas à cet effectif et en le chouchoutant, la production s'assure une vraie cohésion, une bonne ambiance et donc une reprise des tournages très efficace pour rattraper ce retard.