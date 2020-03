Plus belle la vie : tournage arrêté à cause du coronavirus, France 3 a encore un stock d'épisodes

Le Mistral ferme ses portes

Triste nouvelle pour les fans de Plus belle la vie, France 3 sera probablement bientôt à court d'épisodes inédits à diffuser. Rassurez-vous, cela n'aura rien à voir avec la possible future fin de la série, mais cette situation - comme c'est déjà le cas aux USA pour Grey's Anatomy ou The Witcher, sera liée à l'évolution du coronavirus.

Alors que la France fait actuellement face à une terrible pandémie, la production de la fiction quotidienne a tout simplement décidé de fermer les portes du Mistral afin de protéger ses équipes. Ainsi, comme le révèle le site pblv-plusbellelavie, "Les dernières séquences en plateau sont enregistrées ce lundi 16 mars 2020 et celles en extérieur seront tournées demain (mardi 17/03/20)."

Pas d'urgence avant quelques semaines

Le point positif, c'est que cette pause à durée indéterminée ne devrait pas avoir d'impact sur la diffusion de la série durant le confinement récemment imposé par l'état. Et pour cause, "les épisodes sont tournés 6 semaines avant leur arrivée à la TV". De fait, France 3 devrait avoir du stock jusqu'à la semaine du 24 avril.

Néanmoins, si la crise sanitaire venait à perdurer au-delà de ces 6 semaines, et en sachant qu'il faut au moins une semaine pour tourner un ou deux épisodes, les programmes télé pourraient rapidement être chamboulés... Un monde sans Plus belle la vie, est-ce réellement possible ? On a du mal à y croire.

Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle les acteurs ont un autre message bien plus important à faire passer : "Restez chez vous et prenez soin de vous !"