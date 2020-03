Plus belle la vie, bientôt la fin ? France 3 penserait à arrêter la série

La série va-t-elle s'arrêter ?

Alors que Fabienne Carat a réagi à la théorie qu'Hadrien puisse être Pavel, Plus belle la vie pourrait bien prendre fin sur France 3. La série qui est à l'antenne depuis 2004 (et donc depuis plus de 15 ans) pourrait en effet s'arrêter. Les Echos ont révélé que France Télévisions "a entamé une réflexion en vue du remplacement de Plus belle la vie". Le groupe public penserait donc à un après PBLV, se demandant quel autre programme ou quel nouveau show pourrait prendre cette case horaire à l'avenir.

Une source proche a d'ailleurs confié au même média : "On y réfléchit, et on va commencer à imaginer des développements possibles via notre filiale de production interne". Si Laetitia Milot fera son retour au Mistral en 2020, les fans pourraient donc bientôt ne plus voir la voir, elle et leurs autres personnages préférés de la série qui se déroule à Marseille.

Voilà les raisons du possible arrêt de Plus belle la vie

Pourquoi France Télévisions envisagerait de stopper Plus belle la vie ? Ce serait à cause d'une "baisse d'audience". Celle-ci serait dû à cause du changement d'horaire de la diffusion des épisodes, qui avait été fait en 2018. Guillaume de Menthon, président de TelFrance (filiale de Newen qui produit Plus belle la vie) a ainsi expliqué que depuis cette modification, "PBLV est désormais davantage en concurrence avec les journaux télévisés". Ce qui a pu entraîner cette diminution des téléspectateurs.

En plus, il y a aussi l'arrivée de la concurrence qui a causé du tort au show de France 3. En effet, d'autres séries quotidiennes ont commencé à voir le jour comme Demain nous appartient sur TF1 et Un si grand soleil sur France 2.

Enfin, la troisième raison de cette baisse des audiences peut aussi s'expliquer par le fait qu'au bout de plus d'une décennie, les gens peuvent se lasser malgré les nombreux rebondissements. C'est ce qu'a indiqué Philippe Nouchi, expert chez Publicis Media : "Il y a peut-être tout simplement aussi une usure du programme".

"Il est beaucoup trop tôt pour arrêter PBLV"

Que le fans de Plus belle la vie se rassurent, avant de tout arrêter, il faudra encore quelques années. En effet, "la réflexion n'est toutefois qu'à ses débuts" a précisé le journal. "Il est beaucoup trop tôt pour arrêter PBLV, fait valoir un cadre du groupe. Le public est attaché au feuilleton et fidèle. Ce serait trop sensible" a ainsi prévenu le site, "Mais dans les toutes prochaines années, rien n'est impossible. Avec le montant consacré à PBLV (une trentaine de millions d'euros par an), on pourrait faire de très belles séries, pas forcément quotidiennes d'ailleurs".

Tout ce que l'on sait pour l'instant, c'est que "le contrat entre le groupe public et Newen (...) court jusqu'en 2021". Le tournage continuera donc jusqu'à l'année prochaine de sûr. Et après, "des négociations sont en cours pour un renouvellement de trois ans au minimum".