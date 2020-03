Plus belle la vie : Hadrien est-il Pavel ? Fabienne Carat répond à la grosse théorie

Hadrien est-il Pavel ?

Qui est Pavel, le grand méchant du Mistral dans Plus belle la vie ? Ce ne sont pas les théories qui manquent. Certains sont persuadés qu'il s'agit d'Andrès, d'autres imaginent très bien Irina se cacher derrière un tel pseudo et d'autres encore considèrent Hadrien - le nouveau compagnon de Samia et prétendant à la Mairie, comme le mieux placé pour ce rôle.

Et justement, Fabienne Carat, interrogée à ce sujet par nos confrères d'Allociné, a réagi à cette dernière théorie. Malheureusement, sa réponse devrait en décevoir beaucoup. Elle l'a confié, elle n'est pas la mieux placée pour nous répondre : "Je ne suis pas au courant. Je n'en ai jamais entendu parler".

Une fausse piste ?

Un indice sur la possible innocence d'Hadrien à ce sujet ? C'est fort probable puisque dans le cas contraire, on ne voit pas comment, du fait de la relation de son personnage avec lui, elle pourrait ne rien savoir de son avenir dans la série. Et ce n'est pas sa confidence suivante, "Je pense qu'il faut continuer à chercher (rires)", qui nous fera penser le contraire. En disant cela, elle nous fait clairement comprendre que l'on est sur une fausse piste...

On l'aura un jour, on l'aura !