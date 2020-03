Plus belle la vie : Irina est-elle Pavel ? L'inquiétante théorie

Mais qui est Pavel ? Chaque semaine, un nouveau nom semble être associé au terrible mafieux qui fait trembler le Mistral de Plus belle la vie. Après Andrès, Hadrien et un étrange inconnu repéré sur le tournage de la fiction quotidienne de France 3, c'est désormais Irina qui se retrouve dans le viseur des nouvelles théories. Oui, une femme.

Comme le révèle pblv-plusbellelavie, alors que tout le monde imagine un homme se cacher derrière un tel pseudo, les scénaristes pourraient finalement s'amuser à nous prendre par surprise avec une telle révélation. Impossible ? Au contraire, les raisons d'y croire s'accumulent.

Irina, coupable idéale

Le site le rappelle, "La jeune femme qui travaille pour Interpol en Ukraine a débarqué du jour au lendemain au commissariat du Mistral" avec pour mission de mettre fin aux agissements de Pavel. Or, quoi de mieux que de bosser de l'intérieur pour détourner les policiers des pistes qui mèneraient à elle ? Après tout, comme on peut le constater à l'heure actuelle, cette soi-disant experte est en train de créer une terrible injustice : "Elle fait tout son possible pour envoyer Alexandra en prison pour le meurtre de Christophe Danon (le gérant de l'écolodge) alors qu'elle est en réalité innocente."

Quand on sait que rien n'est jamais fait au hasard dans la série, il est donc facile de l'imaginer profiter de son poste pour couvrir certaines choses. Cela expliquerait notamment pourquoi Pavel a toujours un coup d'avance et arrive à s'en sortir aussi facilement malgré la gravité de ses crimes.

Et la suite de l'intrigue ne jouera clairement pas en la faveur d'Irina. Pblv-plusbellelavie l'assure ensuite, les doutes devraient rapidement s'accentuer face à son étrange comportement : "Elle va aller jusqu'à étrangler Kévin en le voyant fouiller dans son ordinateur au commissariat". Un signe qu'elle a des choses à cacher ? A suivre...