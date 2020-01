Plus belle la vie : qui est Pavel ? La folle théorie sur Hadrien Walter

Théorie sur l'identité de Pavel

Qui est Pavel ? C'est le grand mystère qui hante les fans de Plus belle la vie depuis quelques semaines. Nouveau méchant de la série de France 3, celui-ci sait être aussi redoutable que secret. En effet, alors que les victimes s'empilent à ses pieds, son identité est encore préservée, ce qui oblige les fans et les personnages à se creuser la tête pour découvrir la vérité à son sujet.

Pourtant, d'après pblv-plusbellelavie - un site souvent bien informé sur l'actualité de la fiction quotidienne, Pavel pourrait être un nom de code utilisé par... Hadrien Walter (Guillaume Delorme). Impossible ? Au contraire, ce choix collerait parfaitement à tout ce que l'on sait de ce vilain.

Un personnage parfait pour le rôle ?

"Il est arrivé dans le quartier un peu comme un cheveu sur la soupe et pour le moment, il ne semble pas traîner de casseroles derrière lui" rappelle le site. Or, on le sait, aucun personnage n'est jamais clean dans Plus belle la vie. Surtout, "Hadrien semble avoir de nombreux contacts à Marseille et un pouvoir de persuasion énorme, ce qui est tout à fait du genre de Pavel". Et on le sait également, les Mistraliens ne sont jamais écrits au hasard... Bref, si vous aviez toujours trouvé Hadrien louche, vous aviez probablement raison de vous en méfier.

Et pour ceux qui trouveraient cette théorie beaucoup trop grosse / tirée par les cheveux, pblv-plusbellelavie remet en avant une précédente révélation sur la suite de l'histoire : "On sait que dans les prochains mois, une intrigue va dévoiler tout le côté sombre du député / avocat, ce qui pourrait bien choquer Samia et même la pousser à se rapprocher de Jean-Paul à nouveau !" Et clairement, après tout ce qu'elle a vécu, on ne voit pas autre chose qui pourrait choquer l'ex-policière...