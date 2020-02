Plus belle la vie : qui est Pavel ? Son visage ENFIN dévoilé ?

Mais qui est Pavel ? C'est la question qui fait trembler le Mistral de Plus belle la vie depuis des mois à mesure que ses crimes font des victimes sur son passage. Bonne nouvelle, tandis que Xavier Revel s'apprête à revenir à Marseille afin de faire tomber ce gangster, son visage devrait être bientôt dévoilé sur France 3. Mieux, il aurait même déjà été spoilé par le journal La Provence.

Pavel bientôt dévoilé ?

Il y a quelques jours, le journal s'est en effet rendu sur le tournage de la série alors même que l'équipe était en train de mettre en boîte une séquence très spéciale. Comme le rapporte pblv-plusbellelavie, la scène en question était tournée "au restaurant La Caravelle situé dans un petit coin de paradis perdu à Martigues", soit "un endroit isolé, inaccessible et qui sort de l'ordinaire pour que le décor atypique soit propice à un contexte un peu mafieux".

A cette occasion, trois personnages étaient présents, à savoir Samir, Max et un inconnu plus âgé qui était visiblement aux commandes d'une future opération qui s'annonce sanglante. De quoi comprendre qu'il s'agissait de leur chef et donc de Pavel ? C'est fort possible. Après tout, quel serait l'intérêt de faire intervenir un nouveau personnage, visiblement haut placé dans le monde du crime, s'il ne s'agit pas de Pavel ? Le grand vilain de la série ne va pas s'amuser à se cacher indéfiniment derrière des sous-fifres.

Déjà une photo du méchant ?

Et le point positif dans tout ce reportage, c'est que La Provence a eu la bonne idée de prendre la scène en photo, nous permettant par la même occasion de mettre un visage sur cet inconnu et donc, possiblement sur Pavel (VOIR PHOTO ICI). Encore une fois, il est trop tôt pour avoir une certitude sur son identité. Néanmoins certains fans lui trouvent déjà une petite ressemblance avec Alex Melmont, le psy de Jean-Paul, qui vient, comme par hasard, de faire ses débuts dans la série de France 3...

Est-ce réellement Pavel ? A-t-il un lien avec Melmont ? Le mystère reste entier pour le moment mais semble prêt à craquer...