Plus belle la vie : tentative de meurtre sur Ariane et Jean-Paul, grosses séquelles à venir

Tentative de meurtre sur Ariane et Boher

Pourquoi les personnages continuent d'habiter au Mistral de Plus belle la vie ? C'est la question que l'on peut se poser face aux nombreux drames qui s'abattent sur eux chaque année. Et les prochains épisodes n'arrangeront rien puisque Jean-Paul et Ariane passeront tout près de la catastrophe.

C'est le site pblv-plusbellelavie qui le révèle, les ex-amants vont ainsi prochainement échapper de peu à la mort : "Alors qu'ils seront en pleine rue, Ariane et Jean-Paul vont se faire agresser par un homme qui va les mettre en joue. L'individu va leur tirer dessus mais heureusement, l'arme va s'enrayer et la policière va en profiter pour le mettre à terre."

Les personnages blessés psychologiquement

Tout est bien qui finit bien ? Oui et non. Malgré la bonne santé physique des policiers, cette attaque laissera des traces au point de voir Patrick "leur ordonner d'aller voir un psychologue". Un ordre important de sa part, qui nous permettra de découvrir une nouvelle facette du personnage de Stéphane Hénon : "Quelques jours après, le père de Lucie va se résoudre à aller voir le psychologue. (...) Dans le cabinet d'Alex Melmont, Jean-Paul va craquer et va raconter sa peur au moment où il a failli se faire tuer..."

Et du côté d'Ariane ? Le problème sera nettement plus profond. D'après les premières informations, "elle ne va pas du tout être convaincue par les bienfaits d'une thérapie" et va donc tenter de "soigner elle-même son traumatisme". Or, quand on connait son caractère bien trempé, on peut déjà craindre une future crise de sa part qui pourrait la mettre en danger.