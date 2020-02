Plus belle la vie : Xavier Revel (Grégory Questel) bientôt de retour face à Pavel

L'été dernier, Grégory Questel - l'interprète de Xaviel Revel, s'était montré élogieux à l'encontre de Plus belle la vie. Après avoir confié à Télé-Poche, "PBLV est une école à la fois de rigueur et de lâcher-prise. Je retiens énormément de rencontres avec les comédiens, les réalisateurs, les techniciens... Beaucoup de décors avec Marseille et sa région. Un rythme de dingue", le comédien avait ensuite ajouté, "En 2018, je suis revenu le temps d'une intrigue, puis d'un prime. J'ai beaucoup d'affection pour mon personnage, alors revenir dans PBLV, qui sait... ?"

Xavier Revel de retour

Bonne nouvelle pour les téléspectateurs, ses compliments ne sont pas passés inaperçus. Au contraire, les créateurs de la fiction quotidienne ont visiblement profité de sa porte laissée ouverte pour l'intégrer dans l'intrigue la plus importante du moment. Alors que tout le monde tente d'échapper à Pavel ou de le piéger afin d'aider le Mistral à retrouver son calme, le grand méchant de la série devrait bientôt faire face à Xavier Revel.

A en croire les informations de Pblv-plusbellelavie, les scénaristes profiteront du printemps pour conclure l'histoire autour de Pavel. Le rapport avec le substitut du procureur ? Il sera officiellement en charge du dossier pour le faire tomber. Malheureusement, il est encore trop tôt pour connaître la place précise qu'il aura à l'écran (second rôle ou rôle actif ?), ou encore la date de son apparition sur France 3. Néanmoins, sa venue nous laisse espérer une confrontation épique avec un dernier chapitre judiciaire explosif.