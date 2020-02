Plus belle la vie : Laetitia Milot de retour en 2020, bientôt au casting de Demain nous appartient ?

Incroyable mais vrai, Laetitia Milot n'a pas oublié Plus belle la vie. Au contraire, cela fait peut-être une éternité que la comédienne n'a pas mis les pieds au Mistral de France 3, mais elle compte bien poursuivre les aventures de Mélanie à l'écran. Et à en croire ses propos accordés à Télé-Poche, son retour - repoussé plusieurs fois en 2019, serait sur le point de prendre forme.

Laetitia Milot bientôt de retour au Mistral

"Ça devrait bouger. Normalement, en février, je saurai quand je pourrai reprendre mon rôle" a-t-elle ainsi confié. Toutefois, n'espérez pas voir l'héroïne s'éterniser à Marseille. La comédienne l'a ensuite précisé, on n'est qu'en février, mais son agenda est déjà bien chargé : "Fin février, j'ai un autre tournage pour un téléfilm dont je ne peux rien vous dire encore. Je travaille aussi à l'adaptation pour TF1 de mon roman Liés pour la vie. Il y a aussi un téléfilm avec Line Renaud en projet". Rien que ça.

Seule bonne nouvelle pour les fans de Plus belle la vie, malgré ses absences répétées, Laetitia Milot ne compte pas trahir la série en allant voir la concurrence. Interrogée sur la possibilité pour elle d'intégrer le casting de Demain nous appartient (TF1), elle a révélé : "Non, mais on m'a approchée pour participer à d'autres programmes". Ouf.