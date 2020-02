Stranger Things saison 4 : un premier teaser avec une énorme révélation

On ne connait pas encore la date de mise en ligne de la saison 4 de Stranger Things, mais on sait déjà une chose : elle s'annonce incroyable. Ce vendredi 14 février, le compte Twitter officiel de la série a en effet eu la bonne idée de poster un premier teaser. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il nous promet de très belles choses.

Hopper de retour... en Russie

Premièrement, comme promis, l'intrigue de cette nouvelle saison ne se déroulera plus intégralement à Hawkins. Au contraire, c'est du côté de la Russie que l'histoire se déplacera afin, notamment, de découvrir les avancées des russes au sujet du Monde à L'Envers et leurs différentes recherches/expériences.

Deuxièmement, et c'est le point le plus important de la vidéo, ce passage en Russie nous permettra également de retrouver un visage bien connu : Hopper. Celui que l'on pensait mort à la suite du dernier épisode de la saison 3 est finalement toujours en vie et se révèle être le fameux prisonnier dont la scène post-générique de l'époque faisait référence. On ne sait pas encore comment il a fait pour survivre à l'explosion, quel sera son rôle dans les prochains épisodes, ni comment Eleven réussira à le retrouver, mais il a l'air en forme et c'est déjà suffisant.