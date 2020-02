Stranger Things saison 4 : plus d'épisodes, le passé d'un personnage exploré

Un épisode en plus pour la saison 4

On ne sait pas encore à quelle date sera mise en ligne la saison 4 de Stranger Things sur Netflix, mais on sait déjà que l'on sera gâté. Il y a quelques mois, on apprenait que les créateurs prévoyaient de raconter la suite de leur histoire en seulement 8 épisodes. Aujourd'hui, TVLine annonce finalement une bonne nouvelle à ce sujet, "La saison 4 pourrait en réalité être constituée de 9 épisodes, ce qui ferait d'elle la plus longue de la série (en compagnie de la deuxième)." De quoi récompenser notre attente.

Le passé d'un personnage exploré

En parlant de la saison 2, on s'en souvient, les créateurs avaient justement profité de cet épisode "bonus" pour nous offrir une intrigue spéciale autour d'Eleven et de Kali, sa "soeur d'expérience", afin de nous ouvrir un peu plus sur le personnage, son passé et les mystères autour. Un épisode qui n'avait pas convaincu tout le monde mais qui verra son concept être renouvelé dans la saison 4 avec un autre personnage. Sans en révéler l'identité, le site américain a dévoilé : "Nous avons également entendu dire qu'un personnage adoré des fans allait avoir son origin story être révélée dans un (ou plus) de ces 9 épisodes".

A priori, il y a peu de chance que cela concerne l'un des ados en raison de leur âge et de leur vie normale avant l'arrivée d'Eleven (si ce n'est pour Max). Aussi, cela ne nous laisse que 4 réelles possibilités : Joyce (peu intéressant), Hopper (déjà un peu fait avec les flashbacks sur sa précédente vie), Murray (y aurait-il un intérêt ?) et, c'est notre option préférée, le Dr. Brenner. Suspecté d'être le prisonnier en Russie teasé à la fin de la saison 3, un épisode centré sur lui pourrait effectivement apporter de nouvelles réponses sur Eleven et ses nombreuses expériences...