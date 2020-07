Avatar, Star Wars, Mulan, Spider-Man 3... Les dates de sorties des films encore repoussées

Très triste de devoir encore repousser ses longs-métrages, James Cameron a expliqué sur son compte Twitter que même si le tournage d'Avatar 2 a repris, les studios de LA en Californie sont toujours fermés. "Nous avons été contraints de retarder de manière inattendue le début du tournage en direct que nous réalisons actuellement en Nouvelle-Zélande" et "la pandémie nous empêche toujours de reprendre la plupart de nos travaux de production virtuelle sur des scènes de Los Angeles". "Personne n'est plus déçu que moi par ce retard" a-t-il assuré, mais "je vous promets que ce que nous apportons aux cinémas portera ses fruits".

D'autres productions Disney ont aussi été impactées par le Covid-19 : la saga Star Wars, qui aura trois nouveaux épisodes, le live-action Mulan et The French Dispatch de Wes Anderson (distribué par le studio Searchlight, devenu filiale de Disney). Les prochains films sur la guerre des étoiles sortiront donc le 22 décembre 2023, le 19 décembre 2025 et le 17 décembre 2027. Par contre, Mulan et The French Dispatch n'ont plus de date de sortie pour l'instant.

"Ces derniers mois, il est devenu clair que rien ne peut être gravé dans le marbre quant à la façon dont nous sortons des films" a expliqué un porte-parole Disney dans un communiqué, "Aujourd'hui, cela signifie que nous mettons entre parenthèses nos plans de sortie de Mulan le temps de déterminer comment nous pouvons présenter le plus efficacement ce film aux spectateurs du monde entier".

Pareil avec Spider-Man 3, Sans un bruit 2 et bien d'autres

Spider-Man 3, produit par Marvel et donc Disney mais aussi par Sony, va lui aussi sortir plus tard que prévu à cause de la pandémie. La suite des aventures de l'homme araignée est annoncée au 17 décembre 2021. Idem pour Sonic 2, de Sony, qui devrait arriver seulement en avril 2022 au ciné.

Paramount a aussi retardé ses sorties de Sans un bruit 2 et Top Gun 2 : Maverick. La suite du film d'horreur devrait arriver le 23 avril 2021, tandis que le deuxième volet du film culte avec Tom Cruise sera diffusé sur grand écran le 2 juillet 2021.

"Nous croyons vraiment qu'il n'existe pas d'expérience de visionnage des films comparables aux salles de cinéma" ont expliqué Chris Aronson (président de la distribution nationale de Paramount) et Mark Viane (président de la distribution internationale en salles) dans un communiqué, "Nous sommes attachés à l'expérience cinématographique et à nos exploitants et tenons à souligner que nous sommes convaincus que, le moment venu, le public du monde entier profitera à nouveau de la joie singulière de voir les films de Paramount sur grand écran".

Warner Bros. aussi a modifié son calendrier de sorties en enlevant Tenet de Christopher Nolan de son agenda 2020. La date de sortie n'a pas été détaillée, mais elle ne devrait donc pas être avant 2021.

Récap des nouvelles dates de sorties des films (aux USA)

Avatar 2 le 16 décembre 2022

Avatar 3 le 20 décembre 2024

Avatar 4 le 18 décembre 2026

Avatar 5 le 22 décembre 2028

Star Wars 10 le 22 décembre 2023

Star Wars 11 le 19 décembre 2025

Star Wars 12 le 17 décembre 2027

Mulan : nouvelle date de sortie encore inconnue

The French Dispatch : nouvelle date de sortie encore inconnue

Spider-Man 3 le 17 décembre 2021

Sonic 2 en avril 2022

Sans un bruit 2 le 23 avril 2021

Top Gun 2 : Maverick le 2 juillet 2021

Tenet : nouvelle date de sortie encore inconnue