Mulan : la date de sortie encore repoussée, rendez-vous le...

Face à la pandémie de Covid-19, les distributeurs ajustent les sorties de leurs films événements. En France, où le nombre de patients hospitalisés est en baisse constante, les cinémas ont rouverts le 22 juin dernier pour le plus grand bonheur des cinéphiles. Mais aux Etats-Unis, la situation n'est pas encore maîtrisée : face à une augmentation du nombre de cas, Disney a décidé de repousser une nouvelle fois la sortie du remake de l'un de ses dessins-animés cultes : Mulan.

La nouvelle date de sortie de Mulan est...

D'abord prévu pour le 27 mars dernier en France, Mulan a ensuite été repoussé au 22 juillet. Mais à quelques semaines de la sortie, le film réalisé par Niki Caro fait face à un nouveau changement de programme. Comme l'a annoncé Disney, le long-métrage adapté du dessin-animé sorti en 1998 ne sortira finalement que le 21 août aux Etats-Unis. La nouvelle date de sortie française n'a pas encore été annoncée pour le moment. A noter que cette date pourrait encore changer si la situation liée au Covid-19 ne s'améliore pas.

Aux Etats-Unis, plus de 2,5 millions de cas ont été confirmés et plus de 127 600 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie. Ce vendredi, le pays a même enregistré un record de contaminations, près de 40 000 en 24 heures. Disney n'est d'ailleurs pas le seul studio à avoir repoussé l'un de ses films : Warner Bros a également décidé de décaler la sortie de Tenet, le film réalisé par Christopher Nolan avec John David Washington et Robert Pattinson. Prévu à l'origine pour juillet, il sortira finalement le 12 août prochain outre-Atlantique.