Tenet : le nouveau film de Christopher Nolan se dévoile dans une incroyable bande-annonce

Nouveau film bluffant pour Christopher Nolan

Après Interstellar (2014) et Dunkerque (2017), Christopher Nolan effectuera prochainement son grand retour au cinéma avec son nouveau film Tenet. Et comme avec Memento (2000) ou Inception (2010), le réalisateur britannique s'apprête à nous faire mal à la tête avec une histoire aussi puissante qu'incroyable portée par un casting de rêve composé notamment de Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, John David Washington ou encore Clémence Poésy.

Dans ce film, un agent secret se voit confier la mission d'empêcher une Troisième Guerre mondiale. La routine pour un collègue de James Bond ? Oui, mais il y a un twist. Toute cette affaire est liée au concept du voyage dans le temps et tout ce qu'il doit neutraliser ne s'est pas encore passé. Autrement dit, il lui faut affronter un futur qui se déroule sous ses yeux sans pour autant dérégler quoi que ce soit.

Voyages dans le temps sous tension

On vous l'a dit, Tenet devrait nous retourner le cerveau plus d'une fois durant le visionnage. Et ce n'est pas la nouvelle bande-annonce disponible dans notre diaporama qui nous contredira, celle-ci nous promettant des scènes d'action bluffantes avec des montages à l'envers et des dilemmes sous tension haletants. Et même si la vidéo tente de préserver un maximum de mystère sur ce qui nous attend réellement à l'écran, on est déjà certain d'une chose : plusieurs visionnages seront nécessaires pour tout comprendre et capter le moindre détail.

Seule mauvaise nouvelle, avec la crise sanitaire qui frappe actuellement le monde et qui oblige les cinémas à fermer leurs salles, on ne sait pas encore à quelle date Tenet sortira. Annoncé initialement le 22 juillet en France (et le 17 juillet aux USA), aucune date n'est désormais communiquée. On le sait, Christopher Nolan veut absolument le dévoiler cet été mais Warner Bros, qui produit le film, ne souhaite logiquement pas prendre un risque financier en le sortant dans des salles à moitié vides. Or, le monde du cinéma n'attend de son côté qu'une seule chose : la sortie d'un énorme film pour relancer l'économie d'un secteur en pause depuis 2 mois 1/2.