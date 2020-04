Mulan, Black Widow, Thor 4... voici les nouvelles dates de sortie des films Disney

C'est une crise sans précédent que traverse l'industrie du cinéma. A cause de la pandémie de Covid-19 qui fait toujours des milliers de morts chaque jours à travers le monde, tous les tournages sont à l'arrêt et les cinémas sont fermés dans de nombreux pays dont la France. Les studios ont donc dû mettre en place un plan de secours et décaler les sorties de tous les films prévus pour la fin mars et le mois d'avril. Mais alors, quand pourra-t-on voir Mulan ou encore Black Widow, le film solo consacré au personnage de Avengers joué par Scarlett Johansson ?

Les nouvelles dates de sorties des films Disney

Il faudra encore patienter un moment. Initialement prévu pour le 25 mars, Mulan ne sortira en salles (aux Etats-Unis) qu'en juillet prochain, le 24 juillet pour être plus précis. Black Widow (qui devait sortir le 29 avril) n'arrivera que le 6 novembre 2020 à la place de The Eternals, nouveau film Marvel, qui est décalé au 12 février 2021. Parmi les autres films dont la sortie est décalée, on retrouve Shang Chi (7 mai 2021), Doctor Strange 2 (5 novembre 2021) ainsi que Thor 4 : Love and Thunder qui sortira désormais le 18 février 2022.

Autre films impactés ? Jungle Cruise avec Dwayne Johnson et Emily Blunt qui sortira le 20 juillet 2021, Indiana Jones 5 qui est décalé d'un an et sortira à l'été 2022, The French Dispatch de Wes Anderson qui sortira en octobre 2020 ainsi que Artemis Fowl. Le film ne sortira plus au cinéma mais directement sur Disney+, disponible dès demain en France.

Des dates maintenues, Les Nouveaux mutants sur la sellette ?

Plusieurs films vont cependant garder leur date de sortie. Parmi eux ? Le remake de West Side Story avec Angel Elgort (prévu aux USA pour le 18 décembre) ainsi que The Last Duel de Ridley Scott avec Matt Damon, Adam Driver et Jodie Comer qui sortira le 25 décembre. Black Panther 2 est également toujours prévu pour mai 2022 et Captain Marvel 2 sortira en juillet 2022.

Repoussé à quatre reprises, Les Nouveaux mutants avec Maisie Williams et Charlie Heaton n'a pour l'instant pas été reprogrammé par Disney. C'est le cas de trois autres films du studio : La Femme à la fenêtre avec Julianne Moore, Affamés avec Keri Russell et The Personal History of David Copperfield.