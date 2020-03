Disney+ annule son lancement en mars en France à cause du confinement, la plateforme s'explique

Internet en surchauffe ?

Disney+ a finalement cédé. On l'a appris cette semaine, afin de ne pas casser le web qui a vu ses réseaux surchauffer ces derniers jours en raison du confinement imposé par l'état pour lutter contre l'épidémie liée au Coronavirus, le gouvernement Français a demandé à Netflix et YouTube de réduire leurs débits binaires sur tous les flux.

Par conséquent, si tous vos contenus préférés seront bien évidemment toujours présents, la qualité par défaut sera réduite. Pour faire simple : terminé la HD ou le 4K, place à un visionnage normal afin de ne pas saturer les réseaux. Netflix l'a révélé, une telle mesure devrait permettre de "réduire le trafic sur les réseaux européens d'environ 25 % tout en assurant un service de bonne qualité à nos membres". Bref, une situation de win/win en cette période où le télétravail s'est imposé un peu partout en France afin de continuer à faire vivre une partie de l'économie.

Disney+ repousse son lancement

Le rapport avec Disney+ ? L'arrivée de la nouvelle plateforme - annoncée le 24 mars prochain, laissait craindre au gouvernement que tous ces nouveaux efforts mis en place seraient rapidement détruits par l'afflux de nouveaux abonnés et d'un visionnage intensif d'un contenu qui ne serait pas bridé. Aussi, afin de sauver Internet, l'état avait demandé à Disney de repousser temporairement son lancement, ce à quoi la société avait répondu... "Non".

Pourtant, on vient de l'apprendre ce samedi 21 mars, alors que Disney semblait prête à camper sur ses positions - elle aussi prise au piège par des contraintes économiques à une période où tous les parcs et cinémas sont fermés, elle a finalement changé d'avis. Dans un communiqué sur Twitter, Hélène Etzi - Présidente de The Walt Disney Company France, a notamment déclaré ceci, "Encore un peu de patience pour nos fans français, notre service de streaming DisneyPlus arrive bientôt ... Mais à la demande du Gouvernement Français, nous avons convenu de reporter le lancement jusqu'au mardi 7 avril 2020".

Disney+ prend le temps de soigner son arrivée

La raison ? Disney n'a pas souhaité se mettre de nombreux acteurs à dos, dans un moment où la solidarité est censée être la priorité sur les ambitions personnelles : "Soucieux d'agir de façon responsable depuis toujours, Disney répond à la demande du Commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton de soutenir l'effort collectif pour le bon fonctionnement des infrastructures haut débit."

Et rassurez-vous, pour ceux qui craindraient déjà de voir ce lancement être à nouveau reporté dans le cas où le confinement viendrait à être prolongé, Hélène Etzi a promis que ses équipes travaillaient déjà pour se mettre au niveau de Netflix afin d'avoir un impact moindre sur les réseaux : "En prévision d'une forte demande pour #DisneyPlus, nous mettons en place de manière proactive des mesures pour réduire l'utilisation globale de la bande passante d'au moins 25% dans les pays lançant Disney+ le 24 mars. (...) Dans les prochains jours, nous surveillerons le trafic Internet et travaillerons en étroite collaboration avec les fournisseurs d'accès pour, si nécessaire, réduire davantage les débits et nous assurer qu'ils ne sont pas surchargés par la demande des utilisateurs."

Tant pis, notre marathon Les Simpson attendra encore un peu.