Disney+ : la date de lancement en France avancée, le prix de l'abonnement confirmé

Disney+ arrivera un petit plus tôt que prévu en France ! A l'origine prévue pour le 31 mars 2020, la nouvelle plateforme sera lancée avec quelques jours d'avance, au plus grand bonheur des fans du célèbre studio qui ont hâte de découvrir le catalogue où on retrouvera notamment des films Marvel, Pixar mais aussi les séries inédites The Mandalorian et High School Musical : The Musical. En plus de ça, le prix de l'abonnement vient d'être confirmé. Et vous, allez-vous craquer ?

Quelqu'un, quelque part a eu le bras long (ou a appuy sur un bouton ) : Disney+ sera lanc plus tt que prvu en France ! Votre nouveau service de streaming, disponible ds le 24 mars. Restez informs sur https://t.co/uBnZkbxcjn #DisneyPlus pic.twitter.com/04jcsVDksO — Disney (@DisneyFR) January 21, 2020