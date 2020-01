Lizzie McGuire : le showrunner quitte la suite de la série sur Disney+

Qui aurait cru que quinze ans après, Lizzie McGuire hériterait d'une suite ? Les fans n'espéraient pas voir un tel projet naître même s'il n'est finalement pas si surprenant que ça avec l'arrivée de la plateforme Disney+. Les acteurs phares de l'époque, Hilary Duff, Hallie Todd (la maman), Robert Carradine (le papa) et Jake Thomas (Matthew, le frère), sont de retour ainsi que le créateur original de la série.

Lizzie McGuire perd son showrunner

Sauf que, mauvaise nouvelle... ce dernier a quitté son poste de showrunner. C'est Disney qui aurait pris cette décision, le tournage de la série est pour le moment en pause : "Les fans ont un attachement sentimental à Lizzie McGuire et de grandes attentes pour une nouvelle série. Après avoir filmé deux épisodes, nous avons conclu que nous devons aller dans une direction créative différente et donner un nouvel objectif à la série", explique une porte-parole à TV Line. Changement de programme donc pour Lizzie McGuire. Le site a quand même annoncé une bonne nouvelle : Adam Lamberg reprendra le rôle de Gordo comme on peut le voir sur cette photo.

Par contre, l'histoire reste la même : "La nouvelle histoire suit Lizzie McGuire au moment de ses 30 ans. Elle semble tout avoir : un job de rêve en tant qu'assistante pour un décorateur de luxe à New York, un copain de rêve et un appartement magnifique à Brooklyn. Mais les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Avec un petit coup de main de ses amis, de sa famille et de son alter-ego animé de 13 ans, Lizzie va naviguer entre les hauts et les bas du monde adulte."