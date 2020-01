Lizzie McGuire : Disney+ dévoile les premières images, WandaVision avancée à 2020

Lancée en novembre dernier aux Etats-Unis et attendue pour le 31 mars en France, Disney+ va voir son catalogue de séries originales s'étoffer en 2020. Si elle n'a pour l'instant proposé que The Mandalorian (dont la saison 2 arrivera à l'automne 2020) et High School Musical : The Musical, les choses vont s'accélérer dans les mois à venir.

La sortie de WandaVision avancée

Bonne nouvelle pour les fans de Marvel, vous aurez droit à deux séries issues de cet univers en 2020. D'abord la série sur le Faucon et le Soldat de l'hiver annoncée pour l'automne 2020 mais aussi... WandaVision. La série centrée sur les personnages incarnés par Paul Bettany et Elizabeth Olsen devait à l'origine n'être disponible qu'au printemps 2021 sur Disney+ mais la plateforme a décidé d'en avancer la sortie.

Lizzie McGuire se dévoile

Pour son teaser annonçant les sorties de 2020, Disney+ a donc dévoilé de nouvelles images inédites dont un premier (court) aperçu de la suite de Lizzie McGuire avec Hilary Duff. On peut aussi voir des images de la saison 7 de Star Wars : The Clone Wars et des films originaux Stagirl et Secret Society of Second Born Royals. Découvrez le teaser dans notre diaporama.