The Mandalorian saison 2 : le vrai nom de Baby Yoda bientôt dévoilé !

Cuteness alert ! Présenté dès la fin du premier épisode de The Mandalorian, Baby Yoda a séduit le web. Alors qu'il était censé d'échanger le petit personnage de la même espèce que Yoda contre une prime, Mando (Pedro Pascal) décidait de sauver le bébé et de s'enfuir avec lui. Il découvrait plus tard que l'enfant possédait la Force et se prenait d'affection pour lui.

Baby Yoda aura bientôt un nom !

Internet a très vite surnommé le personnage "Baby Yoda" mais il ne s'agit pas de son vrai nom ! Sur le tapis-rouge des Golden Globes 2020, Taika Waititi qui a réalisé le dernier épisode de la saison 1 de The Mandalorian a dévoilé à Kyle Buchanan du New York Times que le vrai nom de Baby Yoda allait être dévoilé dans la saison 2 de la série, prévue pour l'automne 2020 sur Disney+ (la plateforme débarque chez nous le 31 mars prochain). "Il ne s'appelle pas Baby Yoda !" a-t-il confié, ajoutant que le nom du personnage allait être dévoilé. "Je laisse Jon Favreau vous le donner" a ajouté le réalisateur.

Le créateur dément une théorie

Jon Favreau, justement, n'a pas voulu en dire plus. Mais le créateur de la série a démenti une théorie autour de The Mandalorian et de Baby Yoda. Certains internautes pensaient que le personnage pouvait être Yoda, plus jeune. Une chose impossible puisque l'action de la série se déroule après Le Retour du Jedi, épisode dans lequel le Maître Jedi meurt. "Les fans de la trilogie originale se souviennent que non seulement Yoda meurt mais il disparaît. Yoda est un fantôme dans la Force" a rappelé le créateur. Mais pourrait-il être de la même famille ? Jon Favreau garde le mystère pour le moment. La saison 2 devrait se pencher sur les origines du personnage et on a hâte d'en savoir plus !