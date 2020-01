Les Nouveaux Mutants : le X-Men horrifique avec Maisie Williams se (re)dévoile

C'est le 1er avril que Les Nouveaux Mutants débarquera au cinéma. S'agira-t-il d'une mauvaise blague ? A l'heure actuelle, la question mérite tristement d'être posée. Et pour cause, ce film devait initialement sortir en avril 2018 avant d'être finalement repoussé pour cause, notamment, de reshoots afin d'offrir un ton plus horrifique au résultat final. Le twist ? Ces reshoots n'ont jamais eu lieu...

Les mutants version horreur

Ainsi, voir Les Nouveaux Mutants être programmé en salles après 2 ans de retard nous interroge forcément sur sa qualité globale, en dépit d'un casting plutôt cool composé de Anya Taylor-Joy (Peaky Blinders), Maisie Williams (Game of Thrones) ou Charlie Heaton (Stranger Things). Et ce n'est pas la nouvelle bande-annonce qui nous rassurera.

Malgré un postulat de départ intrigant - de jeunes ados traumatisés par la découverte de leurs différents pouvoirs sont réunis dans un établissement prêt à tout pour les analyser et les détruire, le trailer n'annonce pas grand chose de fou. A la manière du récent X-Men Dark Phoenix, l'histoire et la réalisation semblent assez chaotiques, et l'horreur apparaît bien trop superficielle à l'écran. Là où ils auraient pu jouer sur les angoisses personnelles des héros afin de mettre en scène une horreur psychologique plus subtile, on devrait surtout se retrouver avec des jump-scare clichés. De là à soupçonner que le film fait moins peur que ce que nous vend la vidéo, la faute à l'absence des fameux reshoots...

The New Mutants sera-t-il une bonne surprise ou une nouvelle déception dans l'univers cinématographique des X-Men ? Rendez-vous le 1er avril pour le savoir.