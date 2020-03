Jungle Cruise : Dwayne Johnson se la joue Pirates des Caraïbes dans la bande-annonce

Sauf si le coronavirus en décide autrement, c'est le 29 juillet prochain que Disney dévoilera Jungle Cruise au cinéma, son tout nouveau film événement. Réalisé par Jaume Collet-Serra (The Passenger), porté par Dwayne Johnson (Hobbs & Shaw) et Emily Blunt (Sans un Bruit 2), il s'agira avant tout d'une adaptation... d'une attraction éponyme présente dans de nombreux parcs Disney. Comme Pirates des Caraïbes ? Absolument.

Dwayne Johnson s'amuse dans la jungle

On peut le découvrir dans la nouvelle bande-annonce, Jungle Cruise partagera de nombreux points communs avec la célèbre franchise de pirates menée par Johnny Depp. Au programme ? On aura le droit à une chasse au trésor épique (décors magnifiques, pièges en tout genre, parcours du combattant...) ponctuée par des rencontres improbables et des dangers de toutes sortes.

Et si on pourrait légitimement penser que Dwayne Johnson doit en avoir marre de tourner des films dans la jungle depuis quelques années, le comédien devrait au contraire nous prouver qu'il s'amuse toujours autant dans de tels décors. Que ce soit face à un tigre, contre des piranhas ou sur une liane, il nous prouvera une nouvelle fois qu'il est le plus drôle des comédiens badass. Vivement.