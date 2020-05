Avatar 2 : le tournage reprend, l'intrigue du film dévoilée

Vous commenciez à désespérer de voir un jour la suite des aventures de Jake Sully et Neytiri ? Nous aussi, on a douté mais James Cameron, lui, est bien décidé à enfin nous offrir la suite de sa saga. Quatre nouveaux films sont en préparation et Avatar 2 et Avatar 3 sont entrés en tournage il y a déjà un moment. En mai 2019, on apprenait que les films étaient malheureusement encore repoussés avec une sortie prévue en décembre 2021 puis un film tous les deux ans jusqu'en 2027 avec Avatar 5. Malgré la crise liée au Coronavirus, la date de sortie du prochain film ne devrait pas être impactée.

Que va-t-il se passer dans Avatar 2 ?

Mais alors, que va-t-il se passer dans Avatar 2 ? Jusqu'à présent, très peu de détails avaient filtré sur les intrigues du film mis à part les retours de Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldana) et qu'il y aurait un saut dans le temps. On en sait aujourd'hui un peu plus grâce à Jon Landau, producteur du film qui s'est confié au site néo-zélandais RNZ. On apprend notamment que le film sera centré sur la famille Sully et sur "ce dont on est capable pour garder sa famille". "Jake et Neytiri ont une famille dans ce film, ils sont forcés de quitter leur maison et de partir explorer des régions différentes de Pandora et vont passer du temps sur l'eau, dans l'eau" a expliqué le producteur. James Cameron et son équipe ont même créé une toute nouvelle technologie pour le tournage des scènes sous l'eau.

Un tournage en petit comité

Après plusieurs mois de pause, le tournage du deuxième et du troisième film qui sont mis en boîte en même temps va donc recommencer. Mais pour assurer la sécurité de tous, l'équipe a été réduite. "Nous allons ramener beaucoup moins de gens que l'an dernier. Seules les personnes essentielles au tournage vont revenir et nous allons travailler avec la même équipe" précise Jon Landeau, qui ajoute : "Nous sommes confiants au vu des actions de votre gouvernement et de la responsabilité des gens pour empêcher la propagation du virus ici (...) Nous pensons avoir un plan très réfléchi et détaillé qui permettra à tous de se sentir en sécurité". En Nouvelle-Zélande, seules 21 personnes sont mortes et 1154 personnes ont été testées positives au Covid-19.