Koh Lanta, les 4 terres : Ava, Joaquina et Angélique défavorisées ? La prod répond aux critiques

C'est le 28 août dernier que TF1 a lancé le coup d'envoi de la nouvelle saison de Koh Lanta, les 4 terres. Pour la première fois dans l'histoire du jeu, il n'y pas 2, ni 3, mais 4 équipes ! Au total, ils étaient 24 aventuriers. Un record dans l'émission, qui n'est pas forcément toujours facile à gérer pour la production et notamment pour les monteurs.

Des candidats favorisés au montage ?

Et pour cause, certains candidats sont plus mis en avant comme Diane qui a fait un retour express avant de se faire éliminer une deuxième fois, Adrien qui s'est fait éliminer hier soir, ou encore Aubin, qui a réalisé un coup de maître en sortant son collier d'immunité et en éliminant Mathieu. En revanche, d'autres apparaissent très peu à l'écran. C'est le cas par exemple d'Ava, Joaquina ou encore Angélique, qui se sont amusées de la situation. "J'en viens moi aussi à douter de ma propre participation", avait ironisé Ava.

La production de Koh Lanta répond aux critiques

En réaction aux critiques des téléspectateurs, Julien Magne, le producteur de Koh-Lanta, a fait une mise au point dans Le Parisien : "On n'est pas en politique avec des temps de parole dans Koh-Lanta ! Certains sont plus actifs sur le camp ou plus performants dans les épreuves. Ceux qui font avancer le jeu, avec des stratégies par exemple, sont aussi plus mis en avant que ceux qui ont passé plus de temps allongés sur le sable. L'émission serait très fade si on s'imposait des règles d'équité pour chaque candidat !". Il assure que "chacun est interviewé de manière égale", mais qu'il faut ensuite faire des choix au montage, alors qu'il "y a des centaines d'heures à dérusher" : "C'est moins intéressant de faire parler les candidats neutres." Quant aux accusations de favoritisme, il dément : "Mais que ce soit clair : on a ni moutons noirs ni favoris dans Koh-Lanta".