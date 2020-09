Adrien (Koh Lanta 2020) éliminé et critiqué sur son côté stratège, il répond

Bye bye les verts, oranges, violets et bleus : bonjour les rouges et les jaunes. Dans l'épisode de Koh Lanta, les 4 terres diffusé ce vendredi 25 septembre 2020 sur TF1, les quatres équipes régionales ont éclaté pour n'en former plus que deux. Après avoir perdu l'épreuve d'immunité, ce sont les rouges (l'équipe de Bertrand-Kamal) qui doivent alors éliminer l'un d'entre eux. Très stratège depuis le début, Adrien s'est pourtant fait prendre à son propre jeu puisque c'est lui qui s'est fait éliminer, peu de temps après Diane.

Adrien éliminé de Koh Lanta, les 4 terres

"Même si je savais que je me mettais en première ligne en jouant de cette façon, j'ai sous-estimé mes adversaires. Ils ont bien joué leur jeu en me menant en bateau, c'est de bonne guerre", reconnaît-il dans une interview accordée à 20 minutes. Il a du mal à comprendre le comportement de Marie-France, qui a refusé de s'allier avec lui : "J'avais pensé avoir réussi à la convaincre de s'allier avec moi parce que j'avais essayé de la sauver sur sa première élimination en lui proposant une alliance alors que j'aurais pu rester dans mon coin et ne pas la calculer".

Il répond aux critiques sur son côté stratège

Fortement critiqué pour son côté stratège, il assure que c'est pour le jeu : "Au quotidien, je suis quelqu'un d'assez réfléchi, mais je n'ai pas ce côté machiavélique, capable de planter un couteau dans le dos. Je ne suis pas prêt à tout pour arriver à mes fins. Mais dans le jeu, j'avais envie de jouer de façon stratégique complètement assumée." Une chose est sûre : il ne regrette rien. "Je trouve que c'est un peu exagéré. Je referais la même chose si c'était à refaire", assure-t-il.

Vivement critiqué sur les réseaux sociaux, il essaie de prendre ça du bon côté : "Je suis content de ne pas les laisser indifférents.", déclare-t-il à Purepeople, émettant toutefois des réserves. "Il y a des critiques, des compliments, chacun pense ce qu'il veut. Mais il ne faut pas que ça aille trop loin comme pour certains les années précédentes". Sa réaction ? "Quand elles sont constructives et argumentées, je prends le temps d'y répondre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais tout ce qui est méchanceté gratuite, j'ignore et je laisse couler."